Спрос на квартиры в Татарстане в августе вырос по сравнению с прошлым годом на 51%

В Татарстане в августе рост спроса на квартиры по сравнению с августом прошлого года составил 51%. Еще больше в этот месяц вырос спрос на квартиры в Казани – он составил 70%. Такие данные приводит Росреестр РТ.

По данным ведомства, в последний летний месяц зарегистрировано 8 967 договоров купли-продажи на жилые помещения. По сравнению с предыдущими летними месяцами это больше на 7%, а относительно августа 2022-го года спрос на квартиры увеличился почти на 51%. Для сравнения, в августе прошлого года было зарегистрировано порядка шести тысяч договоров купли-продажи.

В Казани в августе 2022 года было зарегистрировано 2 130 договоров купли-продажи, в этом августе уже 3 628 (рост 70%).

Всего за восемь месяцев 2023 года Росреестр республики зарегистрировал около 60 тысяч договоров купли-продажи на жилые помещения (+31%), в том числе в Казани – 22 782 (+28%).

Заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова отмечает, что по итогам восьми месяцев август является самым рекордным, до этого самым пиковым был апрель. «После небольшого снижения в мае количество регистраций прав собственности на жилые помещения уверенно начало расти в июне и максимально увеличилось в августе. По сравнению же с августом прошлого года, интерес к покупке квартир в Татарстане вырос на 50%, в Казани – на 70%!», – говорит Бурганова.

Что касается покупки индивидуальных домов и земельных участков, то за восемь месяцев текущего года зарегистрировано примерно одинаковое количество договоров купли-продажи – порядка 11 тысяч и 67 тысяч, что соответствует уровню прошлого года.

С увеличением количества регистраций договоров купли-продажи отмечается и значительное увеличение количества ипотечных сделок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 32%. Так, за овсемь месяцев текущего года Росреестром Татарстана зарегистрировано около 80 тысяч ипотек, в 2022-м – чуть более 60 тысяч. При этом количество ипотек на жилые помещения увеличилось почти на 35% (с 28,1 тысяч до 38 тысяч), на земельные участки – на 32% (с 20,6 тысячи до 27,1 тысячи).

Вице-президента Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев считает, что увеличение спроса на вторичное жилье связано с повышением ключевой ставки банком России сразу на 3,5%. «Покупатели с одобренной ипотекой по "старым" ставкам торопятся оформить сделку на выгодных условиях», – говорит Садреев.

