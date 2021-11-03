Спрос на курьерскую доставку SIM-карт за неделю вырос на треть

Tele2 фиксирует в Татарстане более чем 30% рост количества заказов на курьерскую доставку в интернет-магазине, при этом число покупателей, предпочитающих забирать SIM-карты в салонах связи, не изменилось. В третьем квартале жители республики стали в два раза чаще приобретать комплекты для подключения на сайте оператора. Сейчас клиенты могут получить свой заказ с доставкой до двери в 170 населенных пунктах региона.

В условиях сложной эпидемиологической обстановки и ограничительных мер абоненты компании отдают предпочтение покупкам в онлайн-режиме. Tele2 регистрирует рост количества продаж SIM-карт с доставкой во всех регионах Приволжья. В интернет-магазине Tele2 посетители выбирают понравившийся номер телефона или сообщают о переходе в сеть со своим старым номером, подбирают подходящий тарифный план, а также подключают дополнительные опции и услуги. Процесс оформления занимает не больше десяти минут.

Курьерская служба бесплатно доставляет заказ в срок от одного до шести дней в зависимости от удаленности населенного пункта. В Альметьевске, Елабуге, Набережных Челнах, Нижнекамске и Казани SIM-карты в течение двух часов привозит Яндекс.Go. В то же время, клиенты могут получить свои заказы в фирменной рознице — салоны связи Tele2 продолжают работать в обычном режиме.

Почти треть всех клиентов интернет-магазина Tele2 в Татарстане выбирают тариф «Мой онлайн +». Он включает безлимитные звонки внутри сети, безлимитные социальные сети, а также 20 Гб интернет-трафика. Вторым по популярности остается «легкий» тариф «Мой онлайн» с меньшим пакетом минут и мобильного интернета, ему отдают предпочтение 20% клиентов. Кроме традиционного наполнения, все абоненты Tele2 получают скидки и привилегии программы лояльности «Больше», а также могут делиться интернет-трафиком с другими клиентами оператора и пользоваться возможностями тарифа даже при отрицательном балансе на счете.