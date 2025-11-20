Спрос на кредиты наличными в Татарстане вырос в октябре

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Жители Татарстана активно брали кредиты наличными в октябре 2025 года: республика вошла в топ-10 регионов по объему выдач, сообщает Объединенное Кредитное Бюро.

За месяц банки выдали татарстанцам 42,6 тыс. кредитов на 9,25 млрд рублей, что на 10% больше по количеству и на 7% больше по объему по сравнению с сентябрем. Средний размер кредита составил 217 тыс. рублей, а средний срок – 31 месяц.

В целом по России в октябре банки выдали 1,71 млн кредитов на 312,66 млрд рублей. По сравнению с октябрем прошлого года количество выдач сократилось на 3%, а объем вырос на 2%. Средний размер кредита наличными за год увеличился с 173 тыс. до 182 тыс. рублей, а средний срок кредитования сократился на месяц – с 29 до 28 месяцев.

По сравнению с сентябрем 2025 года, когда было выдано 1,57 млн кредитов на 299,76 млрд рублей, в октябре наблюдался рост: количество кредитов увеличилось на 9%, объем – на 4%. Средний размер кредита за месяц снизился на 9 тыс. рублей – с 191 тыс.

В лидерах по объему кредитования традиционно оказались Москва (37,22 млрд рублей), Московская область (25,6 млрд рублей), Санкт-Петербург (15,03 млрд рублей), Краснодарский край (12,03 млрд рублей) и Свердловская область (10,42 млрд рублей). Самые крупные кредиты выдавались жителям Севастополя (331 тыс. рублей), Москвы (307 тыс.) и Крыма (295 тыс.).

Самый длительный срок кредитования наличными – 42 месяца – был зафиксирован в Кабардино-Балкарии, а самый короткий – 24 месяца – в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах, Мордовии, а также Сахалинской и Новгородской областях.

За 10 месяцев 2025 года россияне оформили 14,57 млн кредитов наличными на 2,58 трлн рублей, что в среднем составляет 257,74 млрд рублей в месяц. Для сравнения, в январе-октябре 2024 года было выдано 27,38 млн кредитов на 5,26 трлн рублей.

Полная стоимость кредита (ПСК) в октябре составила 31,23%, снизившись по сравнению с сентябрем (31,48%) и немного превысив показатель октября 2024 года (30,72%).