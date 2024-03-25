Спрос на коммерческую недвижимость в Татарстане увеличился на 33%. Такие данные после анализа основных статистических показателей за два месяца 2024 года приводит Росреестр РТ.

Замруководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова отметила, что согласно полученным за два месяца данным ситуация на рынке недвижимости, как первичном, так и вторичном, в Татарстане стабильна. «Некоторые колебания со знаком “плюс” или “минус” присутствуют. Однако самый значительный рост – 33% – в этом году продемонстрировали нежилые помещения, которые, как правило, используются в коммерческих целях», – подчеркнула она.

За два месяца – январь и февраль – 2024 года в Татарстане зарегистрировано более 26,4 тыс. переходов прав на основании договоров купли-продажи (ДКП). В прошлом, 2023 году, за этот же период было зарегистрировано 25,6 тыс. ДКП.

Количество договоров купли-продажи на жилые помещения и земельные участки по сравнению с АППГ (аналогичным периодом прошлого года) уменьшилось на 2 тыс. Так, в прошлом году было зарегистрировано 11 тыс. договоров на жилые помещения, в этом году – 9 тыс., регистрация земельных участков снизилась с 13,8 тыс. до 11,5 тыс. Количество ДКП на индивидуальные жилые дома почти не изменилось (1,8 тыс. объектов). Количество договоров купли-продажи на нежилые помещения увеличилось на 33% – с 1287 до 1711.

Количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) за январь и февраль этого года сопоставимо с аналогичным периодом прошлого, отметили в Росреестре. За 2 месяца прошлого года зарегистрировано порядка 2,5 тыс. ДДУ, столько же за два месяца текущего года.