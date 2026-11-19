В ноябре спрос на книгу Дэвида Кушнера «Потрачено. Беспредельная история GTA» на платформе «Литрес» увеличился на 57% по сравнению с октябрем, следует из данных исследования книжного сервиса.

Аналитики «Литрес» зафиксировали рост интереса в период с 19 октября по 18 ноября 2026 года на фоне релиза культовой видеоигры Grand Theft Auto VI, которая вышла 19 ноября. Согласно результатам анализа, при подсчете учитывались все модели монетизации – поштучная покупка, «Абонемент» и «Подписка» – в электронном и аудиоформатах.

Книга американского журналиста посвящена созданию Grand Theft Auto и становлению студии Rockstar Games. Автор разбирает, как небольшая компания смогла разработать одну из самых известных в мире франшиз, а ее провокационные проекты спровоцировали громкие скандалы, судебные разбирательства и попытки запрета серии. В частности, в издании описывается деятельность юриста Джека Томпсона, более десяти лет судившегося с компанией Rockstar Games, и история утечки контента с консолей.