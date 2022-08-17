Спрос на готовое жилье в Татарстане вырос на 30%

В июле 2022 года спрос на готовую недвижимость в Татарстане увеличился на 30% по сравнению с маем этого года. Такие данные приводит Росреестр республики.

Согласно данным, количество договоров купли-продажи квартир выросло с 4,4 тыс. в мае до 5,7 тыс. в июле. Покупка индивидуального жилья выросла с 1,1 тыс. до 1,4 тыс. сделок. Кроме того, в июле вырос спрос на земельные участки на 22% с 6,8 тыс. до 8,3 тыс. сделок.

«После снижения покупательской активности на рынке недвижимости, которая по объективным причинам наблюдалось в мае, в июле мы вновь заметили устойчивую тенденцию к увеличению. Так, например, по сравнению с маем, в июле татарстанцы стали покупать недвижимость уже на 23% чаще, в том числе в новостройках и с привлечением кредитных средств. Соответственно, рост ипотечных сделок по сравнению все с тем же маем составил 23%, регистраций договоров долевого участия – 66%», – отмечает руководитель Управления Росреестра по Республике Татарстан Азат Зяббаров.

В целом, за первые 7 месяцев текущего года в Росреестр республики поступило на 11,6% больше заявлений, чем годом ранее. Если в прошлом году за указанный период времени было подано чуть более 600 тыс. заявлений, то в этом – уже около 675 тыс.

При этом около 155 тыс. заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет было подано электронно. Чаще всего татарстанцы дистанционно обращались именно за регистрацией прав.

Стоит отметить, что профессиональные участники рынка недвижимости прогнозируют дальнейший рост спроса на недвижимость.