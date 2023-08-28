Спрос на дорожных строителей в Татарстане вырос на 43%

Фото: © «Татар-информ»

С 2020 года в Татарстане на 43% вырос спрос на рабочих в области дорожного строительства. К таким выводам пришли исследователи hh.ru, анализируя вакансии в данной отрасли.

В целом по России за второй квартал 2023 года открыто свыше 46 тыс. вакансий в дорожном и инфраструктурном строительстве, что на 50%, чем в этот же период 2020 года. Средние зарплаты в этой области тоже увеличились — с 75,9 тыс. до 109,2 тыс. рублей.

В Татарстане в 2020 году соискателям предлагали от 54 тыс. до 114,9 тыс. рублей, а во II квартале 2023-го — от 68,9 до 137,9 тыс.

Самыми востребованными у работодателей являются машинисты (11%), водители (9%) и прорабы (7%). В топ-5 по числу предложения также входят инженеры ПТО (6%) и разнорабочие (5%).