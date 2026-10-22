Спрос на деловые поездки в Казань этой осенью вырос на 25%

Количество бронирований жилья для деловых поездок в Казань на октябрь–ноябрь 2026 года увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Татар-информу» рассказали эксперты сервиса «Островок Командировки».

По данным аналитиков, чаще всего в Казань в командировки приезжают сотрудники компаний, работающих в сферах торговли, производства, информационных технологий, медицины и строительства.

Рост спроса эксперты связывают в том числе с проведением в столице Татарстана крупных деловых мероприятий.

«Казань привлекает деловых туристов как крупный деловой центр региона и место проведения международных бизнес-форумов и отраслевых мероприятий. Например, в октябре прошел российско-индийский бизнес-форум «Тайм», посвященный развитию торгово-экономических связей двух стран, а в ноябре состоится Строительная неделя БРИКС. Такие события создают дополнительные поводы для деловых поездок: участники приезжают на переговоры, ищут партнеров и обсуждают совместные проекты», – отметила руководитель сервиса Любовь Васильева.

Чаще всего с деловыми целями в Казань приезжают из Москвы и других городов Татарстана. Также среди командированных – представители компаний из Ульяновской, Московской, Самарской, Владимирской, Челябинской и Нижегородской областей, Санкт-Петербурга и Пермского края.

При этом средняя стоимость забронированной ночи в Казани на октябрь–ноябрь достигла 7,7 тыс. рублей, что на 4% выше прошлогоднего показателя.

Наибольшей популярностью у деловых туристов пользуются трехзвездочные отели. На них приходится 35% корпоративных бронирований на сентябрь–октябрь. Четырехзвездочные гостиницы выбирают в 28% случаев, апартаменты – в 14%, а объекты размещения без звезд – в 13%. Доля пятизвездочных отелей составляет 5%, двухзвездочных – 2%.