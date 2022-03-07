Спрос на цифровые карты «Мир» ВТБ вырос в 7 раз

ВТБ фиксирует рекордный рост спроса на цифровые карты «Мир». За последние сутки клиенты ВТБ открыли в «цифре» 27 тысяч карт Национальной платежной системы, тогда как 5 марта этот показатель составил 3,5 тысячи.

Решение иностранных платежных систем о прекращении работы в России никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории нашей страны. Все транзакции по картам VISA и MasterCard, в том числе оплата и снятие наличных, по-прежнему доступны, за исключением использования сервисов PAY, транзакций за границей и оплаты в некоторых интернет-магазинах и онлайн-сервисах. Банк рекомендует использовать пластиковые карты VISA и MasterCard и для онлайн-покупок открыть цифровую карту «Мир».

Общее количество карт «Мир», выпущенных ВТБ, стремится к 12 миллионам.

Карта «Мир» ВТБ принимается как в России, так и за рубежом: в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане.

ВТБ также прорабатывает возможность запуска кобейджинговых карт альтернативных платежных систем. Мы планируем, что карты будут доступны в рублях, долларах, евро и других валютах — как на пластиковом носителе, так и в цифровом виде.