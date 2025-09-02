Спронг и Ливо сами не выбрали «Ак Барс»: как оценили межсезонье Валиуллин и Гатиятулин

Сегодня в «Татнефть-Арене» состоялась большая пресс-конференция с участием генерального менеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина и главного тренера команды Анвара Гатиятулина. Каким выдалось для казанцев это межсезонье и кого «Ак Барс» планировал подписать летом – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: Салават Камалетдинов, "Татар-Информ"

«Мы вели Спронга, Ремпала, Ливо, но они сами выбрали другой клуб»

В карьере генерального менеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина прошедшее летнее межсезонье было если не самым сложным, то одним из самых сложных в карьере. После неудачного дебютного года под руководством Анвара Гатиятулина в казанском клубе напрашивались кадровые перемены. Болельщики ждали с нетерпением обновлений в составе команды.

Однако «Ак Барс» на протяжении всего лета вел себя весьма сдержанно на трансферном рынке. Да, продлились контракты с Ильей Сафоновым и Артемом Галимовым. Из «Лады» был приобретен Михаил Фисенко, а из-за океана привезены два легионера – Брэндон Биро и Уайтт Калинюк. Работа клубом, безусловно, велась, но по-настоящему громких трансферов «Ак Барс» не совершал.

«Чемпионы КХЛ по слухам» – так в шутку отзывались болельщики «Ак Барса» о работе Марата Валиуллина на трансферном рынке. Практически каждую неделю в течение всего лета в прессе появлялись свежие разговоры о потенциальном новичке «Ак Барса». Всплывали фамилии Ремпала, Ливо, Джиошвили, Спронга, Ткачева. Тем не менее, по итогу до Казани никто из них не доехал.

Появившись перед журналистами, впервые за долгое время Марат Валиуллин сам взял приветственное слово и не стал дожидаться первых вопросов. Функционер лично рассказал о несостоявшихся трансферах, объяснив тезисно причины сорвавшихся сделок.

«Хотел бы сказать, что предсезонная подготовка была интересной, много интересных вещей было в других клубах. Мы шли по своему плану. Подписывали тех игроков, которые были в нашем проекте. Да, что-то не получилось у нас. Сразу скажу про Спронга – мы вели его до последнего, он сам выбрал другой клуб, наши финансовые условия были не хуже. Так же был диалог с Ремпалом, он закончился очень быстро, он выбрал «Вашингтон». Мы понимаем, что контракт двухсторонний, возможно, осенью вернемся к диалогу с ним. Что касается Ливо, был диалог до того, как он подписался с «Трактором». Но финансовые требования, которые запрашивал его агент, не выписывались в наш потолок. В итоге мы сделали выбор в пользу Денисенко» – сказал Марат Валиуллин.

Фото: © Салават Камалетдинов, «Татар-Информ»

«Действительно, все затянулось» – Валиуллин о переходе Денисенко

Самый ожидаемый трансфер для «Ак Барса» наконец-то получил официальное подтверждение. Нападающий Григорий Денисенко тренировался в общей группе хоккеистов сегодня в «Татнефть-Арене» на утреннем занятии. Номер на форме форвард выбрал для себя традиционный – «четырнадцатый», тот, под которым он в свое время начинал карьеру в «Локомотиве».

Первые разговоры о том, что Денисенко может присоединиться к «Ак Барсу» появились в начале июля. В течение последующих двух месяцев казанский клуб вел изнурительную работу над переходом игрока. Сначала «Локомотив» не устраивала компенсация, которую «Ак Барс» предлагал за хоккеиста. Потом у казанцев начались трудности в переговорах с агентом игрока. Сторона Денисенко просила больше, чем клуб мог себе позволить.

В конце концов «Ак Барс» все-таки нашел компромисс с нападающим и смог зарегистрировать хоккеиста перед началом регулярного чемпионата. Чтобы казанский клуб сумел легитимно вписать Денисенко в состав под потолок зарплат, руководство «барсов» обменяло в «Торпедо» защитника Даниила Журавлева.

«Журавлева полчаса назад обменяли в «Торпедо». С трансфером Денисенко действительно, всё затянулось. Сложно было договориться с «Локомотивом», но мы пришли к определенному мнению. Изначально наши позиции расходились. Мы им предлагали трехсторонний обмен, поэтому всё затянулось. Потом шли переговоры с агентом игрока, докручивали все моменты и вчера вечером всё завершили», – цитирует Валиуллина корреспондент «ТИ-Спорта».

Фото: © Салават Камалетдинов, «Татар-Информ»

«У нас есть контракты, мы работаем»

После вылета от московского «Динамо» во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина (2-4) дальнейшая судьба Марата Валиуллина и Анвара Гатиятулина в «Ак Барсе» находилась в подвешенном состоянии. В мае у главного тренера и генерального менеджера проходила встреча с высшим руководством команды по итогам сезона КХЛ 2024-25.

Предстоящий год для Анвара Гатиятулина контрактный. Напомним, прошлым летом он заключил двухлетнее соглашение с «Ак Барсом». Минувший сезон выдался противоречивым для наставника казанской команды, однако в предстоящем регулярном чемпионате, а затем и плей-офф он рассчитывает добиться больших успехов.

«Давит ли на меня и Марата Фаритовича контрактный год? У нас есть действующие соглашения, мы работаем. Прошло лето, наступила осень, скоро стартует чемпионат – все мысли о нём. Давления нет, есть дополнительная мотивация. Когда на базе проходишь мимо фотографий с кубками, то это мотивирует. Хочется этому соответствовать», – подчеркнул Гатиятулин.

Не оставил без внимания этот вопрос и Марат Валиуллин, сказав, что не обращает внимания на подобные моменты.

«Давление есть здесь и сейчас. Оно есть в каждом клубе, тем более у нас. Не будем обращать на это внимание» – подытожил Валиуллин.