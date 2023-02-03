Глава МФЦ Татарстана рассказала о самых странных обращениях жителей республики

За прошлый год в МФЦ Татарстана поступило более 2,7 тыс. обращений от жителей республики. Среди них были и весьма необычные, сообщила директор МФЦ Татарстана Ленара Музафарова на итоговой коллегии ведомства в Казани. Она рассказала участникам заседания о самых странных просьбах татарстанцев.

«Люди думают, что в стенах МФЦ можно решить абсолютно все вопросы», – отметила Музафарова, подчеркнув, что сотрудники офисов всегда стараются быть полезными и дать подробный и понятный ответ. В некоторых случаях обращения приходится перенаправлять в соответствующие госорганы.

Среди нестандартных обращений она назвала, к примеру, просьбы жительницы Татарстана оформить справку о хронических заболеваниях мужа. Был случай, когда заявитель просил помощи из-за того, что не получил деньги за возврат товара и ответа от техподдержки на одной из популярных электронных торговых площадок.

«К сожалению, поступают обращения и в виде жалоб. Основная доля жалоб за прошлый год была связана с ошибками, допущенными в документах, подготовленных органами власти по итогам оказания услуг. Заявители отказываются получать готовые документы, так как в них указаны неверные сведения, и требуют от МФЦ немедленно их переделать», — добавила спикер.

По словам Музафаровой, бывают случаи, когда специалисты органов власти несвоевременно передают готовые документы в МФЦ, и на момент окончания срока услуги специалисты офисов «Мои документы» не могут выдать их заявителям по причине отсутствия.

Еще одним поводом для жалоб от граждан является отказ сотрудников МФЦ в приеме документов в связи с отсутствием у заявителя паспорта гражданина России, необходимого для удостоверения личности, либо оформленной в установленном порядке формы доверенности в случае обращения доверенного лица. Это правомерное основание для отказа в приеме, отметила Музафарова. Однако, по ее словам, многие посетители часто выражают недовольство по этому поводу, ошибочно полагая, что можно обойтись копией или другим имеющимся на руках документом.