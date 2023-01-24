«Справимся с вызовами времени»: депутаты Казгордумы встретились с жителями Казани

В Доме культуры железнодорожников депутаты Казанской городской думы провели встречу с жителями Кировского и Московского районов. На традиционном собрании представители власти подвели итоги уходящего года и озвучили перспективы развития на новый, 2023, год. Задать интересующие вопросы могли не только горожане, пришедшие на встречу, но и казанцы, смотревшие онлайн-трансляцию.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

С приветственным словом выступил первый заместитель главы администрации Кировского и Московского районов Казани Ильсур Хисматуллин. Он отметил, что приоритетными направлениями в работе ведомства является поддержка молодых семей, реализация программы молодежной занятости и создание площадок для новых производств.

«На конец прошлого года на территории районов города было зарегистрировано более 10,5 тыс. юридических лиц, свыше 6 тыс. предпринимателей и более 13,5 тыс. самозанятых. Помимо этого, открылось порядка 7 новых промышленных предприятий, в свою очередь это дало 163 рабочих места. Сбылась давняя мечта жителей Кировского и Московского. Так, в этом году на территории поселка Железнодорожников появилась своя сельскохозяйственная ярмарка, где свою продукцию представляют фермеры со всего Татарстана», – заявил присутствующим Хисматуллин.

Первый заместитель главы администрации Кировского и Московского районов, говоря о развитии системы здравоохранения, отметил, что в прошлом году завершился капитальный ремонт клинической больницы №2 и второго корпуса больницы №16. Сегодня учреждение является единственным в Казани, где имеются отделения гематологии и пульмонологии.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Также открылся второй филиал детской поликлиники №4 в жилом комплексе „Салават купере“, где медицинскую помощь получают более 3,5 тыс. детей. Сейчас мы проектируем строительство здания поликлиники в том же комплексе, которая будет рассчитана на 750 посещений в смену. Благодаря этому мы сможем обеспечить в шаговой доступности оказание медицинской помощи и ощутимо повысить качество жизни горожан», – добавил он.

О мерах поддержки мобилизованных татарстанцев и их семей рассказала руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина. В 2022 году в качестве их поддержки были введены ряд льгот: в школах дети мобилизованных обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием. Также для них стал бесплатным проезд в общественном транспорте, посещение музеев и театров, зоопарка и кинотеатров. Дети мобилизованных могут без взимания платы пользоваться и муниципальными бассейнами, легкоатлетическими манежами и тренажерными залами.

«От Кировского и Московского районов в зону СВО отправилось 354 бойца. Наша задача – оказать помощь и поддержку не только бойцам, находящимся на линии фронта, но и их семьям. Несмотря на экономические и политические трудности, Президент РТ Рустам Минниханов поручил сохранить все имеющиеся социальные программы на 2023 год. Также новый год объявлен Годом национальных культур и традиций – важно объединить народ, ведь сплоченность нации позволит справиться с вызовами нового времени», – подчеркнула Патяшина.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

О развитии социальной сферы рассказал депутат Государственного совета Татарстана Альмир Михеев. По его словам, в 2022 году в Кировском и Московском районах введено в эксплуатацию 17 новых многоквартирных домов. В рамках реализации социальной ипотеки более 400 семей улучшили жилищные условия. «Стремительно меняется облик современного города – весомую роль в этом играет программа капитального ремонта многоквартирных домов. В ушедшем году был проведен ремонт 41 многоквартирного дома на общую сумму более 415 млн рублей», – сообщил жителям депутат.

С 2020 по 2022 год по республиканской программе «Наш двор» в Кировском и Московском районе была отремонтирована 221 дворовая территория. В нынешнем году в этих районах благоустроят 136 дворов. Помимо этого, в 2022-м было демонтировано 434 незаконно размещенных гаражей.

«Традиционно, мы первыми в республике завершаем все работы по благоустройству. Мы всегда стараемся наполнить новые общественные пространства смыслами и красками, чтобы сделать жизнь горожан более комфортной», – подчеркнул Ильсур Хисматуллин.

Он также озвучил задачи и направления работы на предстоящий год. В том числе продолжится реализация стратегии социально-экономического развития Кировского и Московского районов Казани, планируется повышение экологического благополучия, благоустройство городских дворов и новых общественных пространств. В завершение встречи Ильсур Хисматуллин подчеркнул, что подобные собрания помогают оперативно решать интересующие горожан вопросы.