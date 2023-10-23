Справедливость, забота, уважение: в Бугульме рассказали о работе «Защитников Отечества»

Государственный фонд «Защитники Отечества», созданный по инициативе Президента России Владимира Путина, помогает ветеранам спецоперации и семьям погибших бойцов получить социальную, медицинскую, психологическую и юридическую поддержку. Об этом на деловом понедельнике рассказал представитель фонда в Бугульме, социальный координатор Сергей Аношин.

По словам спикера, за филиалом закреплены 4 района — Бугульминский, Азнакаевский, Бавлинский и Ютазинский. Здесь работают три социальных координатора.

Аношин подчеркнул, что на сегодняшний день фонд обеспечивает комплексное сопровождение, включая персональное сопровождение бойцов и их семей, способствует социальной адаптации, интеграции и ресоциализации, содействие в обучении и переобучении, а также трудоустройстве.

Самые востребованные направления — психологическая и юридическая поддержка. Это, например, помощь в оформлении документов, удостоверяющих статус ветерана. Также инвалиду-ветерану боевых действий оказывается поддержка лекарствами, медицинскими изделиями, техническими средствами. Также фонд помогает решать бытовые вопросы.

«Основные принципы работы — справедливость, забота и уважение. Это то, с чем мы сегодня идем в семьи и общество. И на основании именно этих принципов строим свою работу. Наши ребята делают все, чтобы нас защитить, и мы сегодня должны сделать все, чтобы вернуть их к мирной жизни. И то же самое мы говорим про семьи. Они отдали самое важное и значимое в их жизни. Для всех семей важно, что общество ценит этот подвиг. И тут особая роль именно социальных координаторов — необходимо не просто расположить к себе, а сделать все возможное и оказать реальную поддержку», — подчеркнул Сергей Аношин.

Фонд с первых дней показал свою значимость и необходимость. С момента начала работы филиала фонда «Защитники Отечества» в Бугульминском муниципальном районе — в том числе по закрепленным муниципальным районам юго-востока республики — обратилось 153 человека по 179 вопросам. Из них на данный момент приняты решения в отношении 124-х обращений, находятся в работе 55 обращений. На персональном сопровождении находится 74 человека.

Кроме того, важным направлением деятельности филиала фонда является военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Сотрудники проводят уроки мужества в школах с участием бойцов спецоперации, а также участвуют в мероприятиях, связанных с тематикой СВО.

«Мы все переживаем за наших ребят, которые несут нелегкую службу, выполняя боевые задачи специальной военной операции. Мы должны сделать все возможное, чтобы семьи наших военнослужащих ни в чем не нуждались.

Если кто-то из родственников военнослужащих или самих бойцов просит о личной встрече со мной или моими заместителями — обязательно мне сообщайте. Мы в кратчайшие сроки такой прием и личное общение организуем. Вопросы бывают сложными и требуют нашего личного участия. Поэтому сразу давайте нам знать», — резюмировал мэр Бугульмы Линар Закиров.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится с 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. В воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с РФ глава государства увидел следствие «общей судьбы и тысячелетней истории».

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