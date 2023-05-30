Споем по-новому: как «Волга–Волга» переосмыслила старый жанр квартирников на новый лад

Умный музыкальный дом

Изначально студия «Волга-Волга» создавалась в качестве дома для электроинструментального ансамбля, где помимо репетиций и записи новых песен планировалось устраивать небольшие «междусобойчики» для друзей. А почему бы и нет? Там есть зрительный зал с хорошим звуком на 50 мест, комната для небольших фуршетов, сама по себе атмосфера очень уютная, это же все-таки дом… И через какое-то время выяснилось, что в гости стали приходить люди, которые не прочь пообщаться не только с коллективом «Волги», но и с другими музыкантами. И тут пришла идея расширить возможности умного музыкального дома.

«Сначала просто приходили друзья и общие компании, устраивали вместе джем-сейшны, – говорит вокалист ВИА Антон Салакаев. – Но постепенно мы стали замечать, что вокруг студии происходит некая движуха. И мы решили поставить это на “правильные” рельсы. Стали устраивать творческие вечера.

И это не всегда чистая музыка. Тут появилась и поэзия, и даже встречи парикмахеров. Это когда большое количество стилистов дают мастер-классы, как можно красиво подстричь и уложить волосы».

«Парикмахеры – это тоже творческие люди, – говорит Антон. – Часть из них сразу изъявили желание провести у нас и свои музыкальные творческие вечера, поскольку они еще и музыкой увлекаются…»

На студии решили пойти еще дальше: теперь там планируются мероприятия, где помимо песен и выступлений групп будет еще и выставка художественных работ. При желании понравившуюся картину можно даже купить.

«Таким образом, формируется собственный клуб, – отмечает Салакаев. – Уже есть люди, которые посещают нас не в первый раз. Сначала пришли на своего исполнителя, им на студии понравилось, и потом заходят уже в следующий раз на незнакомую группу. Просто за атмосферой, за тем, чтобы стать участниками маленького праздника»..

«Квартирники по четвергам»

А с недавних пор там появились еженедельные «Квартирники по четвергам». Это совместный проект студии «Волга-Волга» и продюсерского центра Big Tween Music. Руководитель последнего Григорий Корнилов активно принимает участие в подборе музыкантов и артистов.

«База большая: мы делаем свой фестиваль, и у Григория есть отличная музыкальная площадка и промоутерство, – отмечает Антон Салакаев. – И теперь каждый четверг в шесть вечера или в половину седьмого мы постоянно ждем интересных гостей. Два часа живого общения с творчеством. Иногда, правда, зрителям нет возможности задавать вопросы, потому что повествование идет очень плотно. От песни к песне, от стиха к стиху, от истории до истории. Получается очень любопытно».

Попасть в качестве артиста и создать свой уютный вечер очень просто. Есть соцсети как у Григория, так и у Антона. Поэтому можно написать им и предложить свое творчество на рассмотрение. Самое удивительное, что пока эти концерты проходят абсолютно бесплатно для всех. По желанию гости сами могут внести донаты в поддержку коллектива или самой площадки.

«Если говорить объективно, больших миллионов на этом не заработаешь, – делится своими мыслями Антон Салакаев. – С одной стороны, нам очень интересны квартирники именно с точки зрения творчества, потому что приходят люди и через общение появляются другие проекты. Те же самые зрители, которые пришли на концерт, узнают, что есть студия звукозаписи “Волга-Волга”, и становятся нашими клиентами. С другой стороны, для самих музыкантов это лишняя возможность проявить себя, показать, на что они способны, на отличной площадке с прекрасным звуком.

Возможно, когда мы будем приглашать коллективы и исполнителей российского уровня, тогда появится определенная цена на билеты. Потому что услуги того же звукорежиссера, чистоту в зале, коммунальные траты – все это нужно оплачивать. И если артисту нужно платить определенный гонорар и мы будем понимать, что он сможет собрать зал в 50 человек, тогда и появятся платные билеты. Но цена будет чисто символической».

Лидер ВИА отказывается называть это бизнесом. По его словам, здесь важнее хорошие истории, которые остаются после проведения вечеринок. На днях, к примеру, в студии целый день проводили мастер-класс по вокалу, который плавно перешел в концерт с небольшим фуршетом. А в конце апреля состоялся концерт легендарной казанской группы «КуЛай». Музыканты обратились к Антону, захотели сделать концерт для своих друзей.

Это не бизнес

Сам квартирник в России получил распространение в 80-е годы прошлого века. Когда из-за невозможности давать концерты группы вынуждены были выступать на кухне, в каких-то гаражах, часто с плохим звуком. Тот формат, который предлагает студия «Волга-Волга», в сочетании всех элементов «ламповости» мероприятия с качественным звуком, светом и уютной площадкой, для Казани, наверное, уникален. А запрос на квартирники в столице Татарстана действительно есть.

«По сути, русский рок вышел из авторской песни. Это те же вчерашние барды, но с другой романтикой, – делится своими соображениями Антон Салакаев. – Сначала эти квартирники были востребованы в Питере, потом в Москве и далее распространились по всем крупным городам. Потом началась эпоха громкого рока. Появились площадки, появилась возможность использовать футбольные стадионы, цирк под большие концерты, появилась какая-никакая индустрия шоу-бизнеса. Но публика, кажется, таким форматом “наелась”, и, может быть, время подсказывает, что теперь хочется ламповости, уюта на концертах.

Я считаю, что огромную роль в современной моде сыграли квартирники “У Маргулиса” на НТВ. Как бы кто ни говорил, но телевизор до сих пор работает. Мы раз от раза это все проверяем на себе. Да, мы хорошо представлены в интернете, но периодически появляемся в “ящике”. В том числе и в этой музыкальной передаче. Как только это происходит, сразу раздаются звонки, возникают заказы на выступления, в том числе и на корпоративах. Возможно, аудитория телевизора стала более старшей, но все равно это те, кто до сих пор ходит на концерты».

В Казани, несмотря на то что это город-миллионник, на самом деле, мало небольших площадок для проведения квартирников. Во многом из-за того, что владельцы маленьких клубов хотят заработать деньги. В столице Татарстана появлялись залы, готовые вместить до ста человек, но их хозяева сразу выставляли огромный ценник на аренду помещения. И со временем такие точки прекращали существовать из-за невостребованности.

«У меня есть четкое понимание того, что прежде чем делать из таких встреч бизнес, нужно, чтобы все это было от души, – говорит Антон Салакаев. – Чтобы это можно было назвать бизнесом с большой буквы. То же самое было и с группой “Волга-Волга”. Никто из нас в начале пути не думал, что мы будем зарабатывать деньги своим творчеством. Первые 10 лет мы и не предполагали, что это станет нашим хлебом.

Когда люди стали приходить на бесплатные творческие вечера, примерно с этого же момента заработало сарафанное радио, у нас стали появляться коммерческие заказы на аренду зала для проведения тех или иных мероприятий».

Наверное, студия звукозаписи стала обрастать такой клевой историей во многом из-за того, что сами участники ВИА живут играючи. И играют очень живо. И просто сами по себе очень хорошие люди. Впереди у коллектива гастроли в Азербайджане и Узбекистане.

«Летом мы стараемся сильно в творчество не уходить, потому что хочется насладиться поездками, – признается Антон Салакаев. – Поскольку у нас большая часть коллектива – любители туризма и активного отдыха, мы кайфуем от того, что имеем такую работу. Можно дать концерт и оставить время, чтобы насытиться природой и общением с другими, увидеть новые города и даже страны».

Традиционно коллектив отправляется в путешествие на теплоходе по реке, которая и дала название группе. В этом году круиз состоится с 11 по 13 июня на теплоходе «Тихий Дон» до Самары. Так что хороших и отличных новостей от группы в ближайшее время будет очень много.

Фотографии предоставлены ВИА «Волга-Волга»