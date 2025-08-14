Споры вокруг Аляски: Вассерман объяснил, почему Россия продала полуостров США

Фото: сайт партии СРЗП

15 августа пройдут переговоры между Президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Местом встречи выбрана Аляска – территория, которая ранее принадлежала России, а сейчас входит в состав США.

В 1867 году Российская империя продала полуостров Соединенным Штатам за 7,2 млн долларов. Депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман в интервью «Татар-информу» рассказал, почему было принято такое решение и действительно ли деньги от продажи Аляски так и не дошли до России.

«На момент продажи основные ценные в тот момент ресурсы Аляски были уже практически исчерпаны. А другие ресурсы, скажем, нефть и газ, тогда просто никому не были нужны, еще не было тех отраслей хозяйства, что нуждаются в них. О золоте на Аляске тогда еще никто не подозревал, тогда еще просто геология не настолько была знакома с особенностями разных структур, чтобы знать, где можно найти золото. Иными словами, нам она с точки зрения тогдашней экономики, по сути, не была нужна», – сказал Вассерман.

Кроме того, по его словам, здесь сыграл свою роль и военно-логистический фактор.

«В тот момент у нас произошло очередное обострение взаимоотношений с Британией. Поскольку Аляска находится рядом с Канадой, которая принадлежала Британии, мы во избежание нападения Британии на Аляску застраховали ее в страховых агентствах Соединенных Штатов Америки на сумму 7,2 миллиона долларов, тогда доллар равнялся примерно 2 граммам золота, то есть сумма была достаточно солидной. И, как мы и рассчитывали, британцы не рискнули напасть на Аляску, опасаясь, что им придется иметь дело с американским бизнесом, в частности, с американскими страховыми компаниями, а это очень дорого. Когда у нас снова обострились взаимоотношения с Британией, мы, проанализировав возможности тогдашних путей сообщения, пришли к грустному для себя выводу, что мы по-прежнему не в состоянии защитить Аляску, если британцы на нее нападут», – пояснил спикер.

И в столь непростой ситуации было принято решение продать полуостров тем же Соединенным Штатам, отметил Вассерман.

«И продали по той же цене, по которой когда-то мы Аляску застраховали. Страховые компании оценили ее в 7,2 миллиона долларов. Вот эти деньги мы от США и получили. Кстати, деньги эти были потрачены практически немедленно и с немалой пользой для страны. Мы на них закупили в той же Британии оборудование для парочки новых железных дорог. У нас тогда это производство еще не было развито. И благодаря этой закупке мы смогли получить парочку железных дорог очень быстро и комфортно для себя. Есть такая расхожая фраза, что, мол, деньги до нас не дошли. Да, действительно, наличные до нас не дошли, а дошло до нас то, что мы на эти деньги купили», – заключил он.