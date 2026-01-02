Споры о Рахимове, страсти по КХЛ. Каким был перезапуск подкаста «Вброс по фактам» в 2025

«ТИ-Спорт» в минувшем году вновь перезапустила свой специальный видеопроект – подкаст «Вброс по фактам». Спустя более чем год журналисты спортивной редакции «Татар-информа» Эрик Добролюбов, Артур Халилуллов и Евгений Романов вернулись в обновленную студию, чтобы живо обсуждать самые злободневные вопросы в татарстанском и российском спорте.

Помимо новой студии главной новинкой «Вброса по фактам» версии 2.0 стал несколько видоизмененный формат: теперь помимо хоккея ведущие обсуждают большинство популярных видов спорта – от футбола и хоккея до фигурного катания и лыжных гонок. Теперь ведущие не просто обсуждают события, но и ожесточенно спорят, поскольку у журналистов сложились диаметрально противоположные взгляды на ключевые события.

Главным камнем преткновения последних выпусков подкаста стал вопрос будущего наставника «Рубина» Рашида Рахимова. Мнения категорически разделились, а дискуссия только обострилась после вылета казанского футбольного клуба из Кубка России от клуба Первой лиги.

В нашем праздничном новогоднем выпуске ведущие «Вброса по фактам» вспомнили все самые важные события в мире татарстанского спорта. Журналисты сошлись во мнении, что самым ярким событием стал Суперкубок России по футболу, прошедший в середине июля, отметив большую победу татарстанского лобби. Казань сумела привезти престижный мини-турнир в столицу Татарстана во второй раз за три года.

Также Добролюбов, Халилуллов и Романов отметили персоналии: лучших спортсменов и функционеров в мире спорта. О том, кого выбрали ведущие, можно также посмотреть в восемнадцатом выпуске подкаста.

Не обошли стороной журналисты и главные клубы Татарстана. Каково будущее «Рубина» без Рашида Рахимова, какие перспективы у «Ак Барса» в предстоящем плей-офф КХЛ и какие главные интриги в мужской волейбольной Суперлиге после исхода иностранных звезд «Зенита-Казань».

Об этом и других итогах 2025 года – смотрите в новом выпуске видеоподкаста «Вброс по фактам».