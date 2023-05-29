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Спортсмены «Транснефть — Прикамья» — в числе победителей спартакиады ПАО «Транснефть»
Работники «Транснефть — Прикамья» — в числе победителей регионального этапа V летней Спартакиады работников организаций системы «Транснефть» (ОСТ). Мероприятие состоялось в г. Самаре. Цель — популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни среди работников.
В Спартакиаде приняли участие в общей сложности более 170 человек. Соревнования традиционно проводились по восьми видам спорта: мини-футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, плавание, шахматы, настольный теннис и бильярд. Всего было разыграно 69 комплектов медалей.
По итогам состязаний в общекомандном зачете «Транснефть — Прикамье» завоевало серебро. В личном первенстве у спортсменов предприятия — 5 золотых наград, в том числе, в плавании среди мужчин в разных возрастных категориях (Роман Орлов, Пермское районное нефтепроводное управление (РНУ); Максим Чебурков, Удмуртское РНУ), легкая атлетика (Алена Грек, Пермское РНУ; Марина Васильева, Удмуртское РНУ; Рамиль Синякаев, аппарат управления).
Победители регионального этапа примут участие в борьбе за звание чемпионов в финале V летней Спартакиады работников ОСТ, который состоится в июне в г. Казани.
Проведение традиционных спортивных мероприятий способствует сохранению и приумножению традиций, повышению уровня корпоративной культуры и укреплению связей между трудовыми коллективами компании «Транснефть».
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