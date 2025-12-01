news_header_top
Спортсмены Татарстана завоевали два командных золота на чемпионате России по кендо

Фото: Всероссийская федерация кендо

На площадке казанского Дворца единоборств «Ак Барс» прошли чемпионат и первенство России по кендо. Столица Татарстана принимала главный национальный турнир уже в четвертый раз. Нынешние соревнования собрали участников из 27 регионов страны.

Татарстанские спортсмены, представляющие ФСО «Динамо» РТ, заняли призовые места практически во всех категориях, а в командных боях уверенно взяли оба золота. Мужская сборная Татарстана в составе Тимура Сайфутдинова, Тимура Шайхуллина, Артемия Толкишевского, Марата Таирова, Никиты Толкишевского и Артура Салмиярова уверенно прошла турнирную сетку и в финале одержала победу над сборной Санкт-Петербурга.

«Основной костяк команды Татарстана составили бывшие лидеры юниорской сборной, что демонстрирует высокое качество подготовки и стратегический подход к воспитанию чемпионов, выстроенный в республике», – заметил в разговоре с журналистом «Татар-информа» президент Всероссийской федерации кендо Владислав Толкишевский.

Не менее эффектным стало выступление и женской сборной Татарстана. Девушки подтвердили статус сильнейших в стране, в очередной раз взяв золото в командном зачёте. Олеся Зимина, Елизавета Малахова, Ольга Морозова и Вероника Казакевич уже не первый год выступают неизменным составом. Кроме этого, Олеся Зимина завоевала на этом чемпионате и личную бронзу.

Юниоры Татарстана также не остались без пьедестала. В личном первенстве бронзу взял Кирилл Токмаков, а наградой «За боевой дух» отмечен Дамир Габдуллин.

