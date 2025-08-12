Спортсмены Татарстана триумфально выступили на чемпионате по кендо во Вьетнаме

Фото: © Дмитрий Киселев / «Татар-информ»

VII Открытый чемпионат Вьетнама по кендо состоялся в Хошимине. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из Филиппин, Южной Африки, Вьетнама, Китая, Кореи и Камбоджи. Хотя российские мастера меча в этом турнире участвовала впервые, дебют начали с уверенных побед.

Так, в наиболее престижной мастерской категории у мужчин весь пьедестал был занят россиянами. В том числе звание вице-чемпиона и бронзового призера завоевали представители ФСО «Динамо» Республики Татарстан Марат Таиров и Никита Толкишевский. Также «серебро» на международном турнире взяла динамовка Елизавета Малахова.

Во второй день чемпионата традиционно состоялись командные соревнования, которые окончательно закрепили за россиянами звание сильнейших. «Золотом» международных соревнований отметились как мужская, так и женская сборные.

Фото: © Дмитрий Киселев / «Татар-информ»

«Эта поездка надолго запомнится не только радостью побед, но и высочайшим уровнем проведения соревнований, теплым приемом организаторов», – поделился с журналистом «Татар-информа» президент Всероссийской федерации кендо Владислав Толкишевский.

По его словам, такие поездки помогают не только поддерживать высокий спортивный статус нашей страны, но и активно налаживать новые культурные международные связи.

«Рад, что сборную России по кендо активно поддерживают не только государственные организации, в том числе ФСО "Динамо" Республики Татарстан, но и Фонд "Развитие медицины и спорта" Олега Дерипаска», – отметил Владислав Толкишевский.

Подводя итоги турнира, президент Федерации кендо города Хошимин Чан Тан Тунг поблагодарил Владислава Толкишевского и подчеркнул, что спортивный дух и напор россиян внесли значительный вклад в успех турнира, не только повысив его соревновательный уровень, но и укрепив связи между кендо-сообществами России и Вьетнама.