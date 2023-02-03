Спортсмены СК «Синтез» завоевали четыре медали на Кубке России по прыжкам в воду

Начало нового сезона получилось успешным для спортсменов СК «Синтез». Они привезли в Казань сразу четыре медали, завоеванные на Кубке России по прыжкам в воду. Золото и бронза — в активе Никиты Шлейхера, серебро — у Марии Поляковой, а еще одна бронза — у Александра Белевцева. Соревнования проходили с 30 января по 3 февраля в Пензе, сообщает пресс-служба клуба.

В первый день соревнований Никита Шлейхер поднялся на третью ступень пьедестала почета в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина. Затем экватор турнира он отметил золотом на том же трехметровом трамплине, но уже в синхронных прыжках в паре с Евгением Кузнецовым из Ставрополя.

Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер. Фото: Naoli Nishimura / AFLO SPORT / globallookpress.com

В этом же виде программы, только среди женщин, серебряным призером Кубка России-2023 стала Мария Полякова в тандеме с москвичкой Виталией Королевой. Наконец, Александр Белевцев завоевал бронзовую медаль в синхронных прыжках с десятиметровой вышки в паре с москвичом Сандро Рогавой.

Все казанские спортсмены тренируются под руководством тренера СК «Синтез» по прыжкам в воду, заслуженного тренера России Павла Муякина.

Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер. Фото: Naoli Nishimura / AFLO SPORT / globallookpress.com

«Выступление наших спортсменов я считаю успешным, поскольку непростые были условия, но мы справились. Выступление Никиты и Жени [Кузнецова] в синхронных прыжках — это хороший показатель даже для международных стартов. Хочу отметить Сашу Белевцева: предварительные соревнования на трамплине показали его потенциал. Думаю, в этом направлении мы будем серьезно работать. Отмечу и Машу Полякову. Она после неудачного прыжка на трамплине в квалификации смогла собраться и завоевать серебряную медаль с Виталией Королевой. Это дорогого стоит!» — похвалил воспитанников Павел Муякин.

Спортивный клуб водных видов спорта «Синтез» был основан в 2018 году на базе одноименной ватерпольной команды. Инициатором стал известный российский спортсмен, призер Олимпийских игр и чемпионата мира по водному поло, бывший капитан команды «Синтез» Ирек Зиннуров. Титульным спонсором выступает «Казаньоргсинтез».



Спортивный клуб «Синтез» объединяет представителей трех видов спорта. Это прыжки в воду, водное поло и плавание.