Спортсмены «Синтеза» завоевали две медали на чемпионате России по прыжкам в воду

Представители казанского клуба по водным видам спорта «Синтез» завоевали две медали на чемпионате России по прыжкам в воду, который проходит в эти дни во дворце спорта «Буртасы» в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Мария Полякова после завоеванного накануне золота в прыжках с метрового трамплина пополнила свою копилку еще одной медалью высшего достоинства — в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Татарстанская спортсменка выступала в паре с москвичкой Виталией Королевой. По итогам квалификации девушки делили 1-е место с Кристиной Ильиных и Елизаветой Кузиной, получив 281,7 балла. В финале же они показали абсолютно лучший результат — 296,1 балла.

Александр Белевцев в паре с московским спортсменом Сандро Рогава поднялся на 3-ю ступень пьедестала почета в другом виде синхронной программы — прыжках с 10-метровой вышки: сумма предварительного раунда — 365,01 балла, итог финала — 369,24.