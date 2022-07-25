Спортсмены по гребле проведут для казанцев мастер-класс на Кабане

28 июля казанская школа по гребным видам спорта проведет для горожан открытую презентацию. Участников ждет экскурсия по базе, спортивная разминка, а также мастер-класс от спортсменов школы на озере Кабан.

Горожане смогут осмотреть эллинги – места для хранения байдарок и каноэ, а также узнают об основах гребли и пообщаются с тренерами школы.

Презентация и мастер-класс пройдут в 16:00 по адресу: ул.Хади Такташа, 58. Желающим присоединиться к мероприятию необходимо прийти в спортивной одежде, сообщает Дирекция парков и скверов. Регистрация участников проводится по ссылке.

Напомним, в школе по гребным видам спорта бесплатно обучаются дети в возрасте от 10 до 12 лет.