Спортсмены из Татарстана завоевали четыре медали на ЧМ по водным видам спорта в Сингапуре

В период с 11 июля по 3 августа 2025 года в г.Сингапуре состоялся 22-й чемпионат мира по водным видам спорт.

Российские спортсмены были допущены к соревнованиям, однако принимали участие в статусе нейтральных.

В составе сборной России участвовали четыре представителя Республики Татарстан – Андрей Минаков и Софья Дьякова (плавание), Агния Тулупова (синхронное плавание) и Никита Шлейхер (прыжки в воду), которые пополнили медальную копилку 4 наградами (1 золотая и 3 серебряные медали.