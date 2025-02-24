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На главную ТИ-Спорт 24 февраля 2025 08:52

Спортсмены из Татарстана стали призерами международного турнира по кендо

Спортсмены из Татарстана стали призерами международного турнира по кендо
Фото: Всероссийской федерации кендо

В городе Мытищи Московской области в рамках второго Патриаршего международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского» прошел Кубок России по кендо.

Воспитанник татарстанской школы кендо Марат Таиров завоевал серебро мужских индивидуальных соревнований, уступив в финале Ярославу Вагапову из Амурской области. Бронзовыми призерами стали выступающий за Татарстан Артемий Толкишевский и Анатолий Сигала из Нижегородской области.

В женских личных соревнованиях на пьедестал поднялись сразу две спортсменки из Татарстана: чемпионкой стала Вероника Казакевич, серебро – у Олеси Зиминой. Третьи места – у Ольги Федосеевой из Кемерово и Виктории Агаршевой из Московской области.

«Большой спортивный праздник, объединяющий триумф физического мастерства и духовности, в этом году наполнен особенным смыслом. «Любовь к Отечеству есть святое чувство», – писал равноапостольный Николай Японский. Так пусть 80-я годовщина подвига наших героических предков в Великой Отечественной войне станет для каждого вдохновением, вселит уверенность в своих силах и принесет много ярких побед!» – поделился с журналистом «Татар-информа» президент Всероссийской федерации кендо Владислав Толкишевский.

#кендо #международный турнир
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