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Общество 15 июля 2025 16:09

Спортсмены из Татарстана примут участие в заплыве через реку Янцзы в Китае

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Спортсмены из Татарстана представят Россию на 50-м Уханьском международном фестивале переправы через реку Янцзы в КНР. В мероприятии также примут участие пловцы из Италии и Великобритании. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Комитета физической культуры и спорта Казани.

От Татарстана на соревнования отправятся три участника: Ярослав Соколовский – воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Дельта», Дарья Черемина – студентка Казанского училища олимпийского резерва, а также Лия Зарипова – представитель Комитета физической культуры и спорта. Дистанция заплыва составит 1800 метров.

«С особой гордостью нашу страну будут представлять спортсмены из Татарстана. Мы уверены, что наши ребята продемонстрируют отличные результаты и покажут все свои лучшие навыки на этом престижном соревновании», – отметили в пресс-службе.

#Татарстан #международный фестиваль #КНР
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