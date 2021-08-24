Спортсмены из Татарстана не попали в состав паралимпийской сборной России

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Сегодня в Токио состоялась церемония открытия летних Паралимпийских игр. В соревнованиях будут принимать участие атлеты из 162 стран мира, в том числе 241 спортсмен из России. Российские паралимпийцы, так же как и олимпийская команда ранее, из-за санкций ВАДА выступят под флагом Олимпийского комитета России.

В составе паралимпийской сборной России на Играх в Токио нет представителей из Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минспорта РТ.

Всего на Паралимпийских играх в Токио выступят 129 мужчин и 112 женщин из 50 субъектов Российской Федерации. В команде 90 заслуженных мастеров спорта и 94 мастера спорта международного класса.

Спортсмены из России примут участие в 19 видах спорта из 22, включенных в программу Игр. Российские паралимпийцы впервые будут участвовать в бадминтоне, бочче, гребле на байдарках и каноэ, триатлоне, тхэквондо, а также соревнованиях среди женщин в голболе и волейболе сидя.