Спортсмены из казанской школы Покровской могут осенью пополнить олимпийскую сборную РФ

Осенью этого года три — четыре спортсмена из школы синхронного плавания Татьяны Покровской в Казани могут войти в олимпийскую сборную страны. Об этом рассказала депутат Госдумы РФ от РТ Ольга Павлова, отчитываясь о своей деятельности в нижней палате парламента в течение пяти лет.

«Особой гордостью считаю открытие школы Татьяны Покровской в Казани три года назад. Только за этот год команда имеет 15 мастеров спорта. Это будущее Российской Федерации, и думаю, что осенью три — четыре человека зайдут в новую олимпийскую команду», — подчеркнула спикер.

Она пояснила, что школа Покровской стала своеобразным заслоном на пути оттока перспективных спортсменов из Татарстана. Команды школы уже сейчас занимают призовые места на международных соревнованиях.