Спортсмены из ЛНР и ДНР посетили «Ак Барс Арену» в Казани

Фото: Алинур Бикмухаметов

Для спортивной делегации из Луганской и Донецкой народных республик в Казани организовали экскурсию на стадион «Ак Барс Арена». Инициаторами мероприятия выступили заслуженный тренер России, член Общественной палаты РФ Ольга Павлова и министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин.

Во время встречи Ольга Павлова отметила, что спорт важен не только как соревнование, но и как социальная и воспитательная среда.

«Сегодня ребята из исторических регионов Луганской и Донецкой народных республик интегрируются в нашу спортивную систему. Но это не просто система соревнований. Важно, чтобы они знали историю и традиции российского спорта, ведь мы – единая страна», – подчеркнула Ольга Павлова.

Она напомнила, что «Ак Барс Арена» – стадион, где в 2015 году проходил чемпионат мира по водным видам спорта.

«Тогда он был признан лучшим по версии международного спортивного сообщества. Сегодня участники увидели эту атмосферу, раздевалки. Здесь в 2018 году проходил чемпионат мира по футболу. Также посетили музей стадиона, в котором хранится Кубок Татьяны Покровской, переданный в 2015 году нашей команде Международной федерацией плавания FINA за выдающиеся результаты. Об этом говорил и Владимир Владимирович Путин: история российского и советского спорта тесно связана с международными федерациями – мы всегда были законодателями моды. Поэтому молодые спортсмены, у которых спорт буквально в генах, должны понимать и сохранять нашу ДНК, знать эту историю», – добавила член Общественной палаты РФ.

Фаниль Аглиуллин обратился к спортсменам с напутственными словами.

«Ребята, вы прошли через серьезные испытания, через трудности, которые закаляют характер. Но поверьте, все постепенно меняется – и то, что вы сегодня с нами, здесь, в Казани, уже большой шаг вперед. Вы, возможно, даже не представляете, насколько будете востребованы и насколько сможете раскрыться. Ваш опыт, сила и настойчивость очень нужны. Главное – сохранять веру в себя и продолжать двигаться вперед», – сказал министр земельных и имущественных отношений Татарстана.