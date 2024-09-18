Спортсмены из Казани взяли две медали на соревнованиях по брейкингу в Тайване

Спортсмены из Казани стали призерами международных соревнований по брейкингу. Турнир прошел в Гаосюне (Тайвань).

Как сообщает Минспорта РТ, серебряную медаль получил Назип Миникаев (состязался среди мужчин). А другой казанец Руслан Файзрахманов завоевал «бронзу» (выступал в командном турнире сборной России).

В состав команды также вошли Александр Ганачьян (Ростов-на-Дону), Иван Прок (Кемерово) и Сергей Чернышев (Хабаровск).