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Спортсмены из Казани взяли две медали на соревнованиях по брейкингу в Тайване
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Спортсмены из Казани стали призерами международных соревнований по брейкингу. Турнир прошел в Гаосюне (Тайвань).
Как сообщает Минспорта РТ, серебряную медаль получил Назип Миникаев (состязался среди мужчин). А другой казанец Руслан Файзрахманов завоевал «бронзу» (выступал в командном турнире сборной России).
В состав команды также вошли Александр Ганачьян (Ростов-на-Дону), Иван Прок (Кемерово) и Сергей Чернышев (Хабаровск).
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