Спортсмены и общественные деятели посетили несовершеннолетних, находящихся в СИЗО №1

Фото: Общественный совет Управления ФСИН России по РТ

Общественный совет Управления Федеральной Службы исполнения наказаний России по РТ организовал встречу выдающихся спортсменов и общественных деятелей с несовершеннолетними лицами, находящимися в ФКУ «Следственный изолятор №1» УФСИН по РТ.

В воспитательной беседе приняли участие Российский боец смешанных единоборств, выступающий в мировой бойцовской лиге UFC, мастер спорта России по боевому самбо и ММА Ринат Фахретдинов, общественный и религиозный деятель, член Общественного совета ФСИН РФ, председатель совета Общенационального благотворительного фонда «Ярдам-Помощь», советник Муфтия РТ Ильдар Баязитов, Председатель Общественного совета УФСИН РФ по РТ, руководитель Исполкома Российского Союза боевых искусств по РТ, председатель Союза общественных деятелей РТ, член регионального совета «Движения Первых» в РТ Александр Даренков, заместитель председателя Общественного совета УФСИН РФ по РТ, президент Общенационального благотворительного фонда «Ярдам- Помощь» Ильгам Исмагилов и член Общественного совета УФСИН РФ по РТ, мастер спорта России по дзюдо, экс-вице-президент Федерации спортивной борьбы РТ Азат Сабиров.

«Как говорят, у любого святого есть прошлое, так и у любого грешника есть будущее! Конечно, мы обязаны обращать внимание на несовершеннолетних, которые оступились или оказались в сложной жизненной ситуации. Среди нарушителей и хулиганов есть талантливые и добрые люди, многие из которых в будущем принесут большую пользу обществу», – поделился с журналистом «Татар-информа» Александр Даренков.

«Наша задача – вдохновить и правильно направить энергию юных правонарушителей, заниматься их воспитанием и помогать им. Примеры современных мировых звезд спорта очень важны для молодого поколения, тем более таких, как боец лиги UFC Ринат Фахретдинов. Он вырос в обычной семье, учился в Казанской школе и так же, как и эти мальчишки, бегал по казанским дворам. Но спорт и правильные примеры, наставления мудрых взрослых и желание двигаться вперед привели его к мировой известности», – добавил он.

В завершение мероприятия подростки получили памятные подарки – эксклюзивные футболки от Рината Фахретдинова, а сотрудники учреждения отметили высокий уровень организации мероприятия и большую воспитательную пользу от подобных встреч.