Спортсмены Донецкой Республики, приехавшие на «Игры Дружбы», приготовили чак–чак

Елена Гредюшко

Сборная Донецкой республики по плаванию и синхронному плаванию, которая приехала в Казань на международный турнир «Игры дружбы», приняла участие в мастер-классе по приготовлению главного десерта татарской национальной кухни чак–чака.

«Ребята приехали немного пораньше, чтобы потренироваться на воде, так как у них дома условий для тренировок практически нет. Это лучшие спортсмены Донецкой республики, которые остались и приняли решение выступать именно за свой регион. Понимая всю ситуацию, которая сейчас происходит у них на родине, Федерации водных видов спорта России и Татарстана, Дирекция спортивных и социальных проектов, а также проект партии «Единая Россия» «Детский спорт» взяли на себя все издержки по проживанию, питанию и проезду донецких спортсменов», – отметила Заслуженный тренер РФ, Координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова.

На вопрос, почему именно был выбран мастер–класс по приготовлению чак–чака, Ольга Павлова ответила, что, по ее мнению, это лакомство символизирует душу татарского народа и его традиционную историческую связь. Чак – чаком встречают в Татарстане самых дорогих гостей. «Можно, конечно купить чак–чак и в магазинах, однако приготовленный своими руками он в сто раз вкуснее», – подчеркнула Павлова.

После мастер-класса спортсменам была организована экскурсия по Старо–Татарской слободе.