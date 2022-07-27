Спортсменов Латвии посадят в тюрьму за выступления в России

Спортсмены Латвии могут получить тюремный срок за выступления на территории России и Белоруссии, утверждает латвийский портал Delfi.

В апреле власти Латвии запретили местным спортсменам выступать на территории России и Белоруссии на законодательном уровне.

По данным источника, силовые структуры Латвии готовы жестоко наказывать нарушителей закона. Спортсменам, решившим продолжить карьеру в России, грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.

Отметим, на данный момент хабаровский хоккейный клуб «Амур» сообщил, что оформление латвийского хоккеиста Яниса Калниньша под угрозой. 22 июля Федерация хоккея Латвии объявила о блокировке перехода с учетом изменений в местном законе о спорте. Ранее сорвался переход в московский «Спартак» латышского форварда Микса Индрашиса, уже подписавшего контракт с красно-белыми. Еще в феврале рижское «Динамо» вышло из чемпионата КХЛ.