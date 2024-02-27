Спортсменки Росгвардии выиграли серебро в виртуальной велогонке «Игр будущего» в Казани

Военнослужащие Росгвардии – прапорщики Гульназ Хатунцева и Диана Климова в составе спортивной команды города Тулы завоевали серебряные медали в виртуальной велогонке «Игр будущего» в Казани, сообщили в ведомстве.

21 февраля в столице Татарстана начался международный мультиспортивный турнир «Игры будущего». Это крупномасштабное спортивное событие на пересечении физического и цифровых миров, соединения традиционного спорта, киберспорта и цифровых технологий.

Состязания проходят в 21 новаторской дисциплине на спортивных объектах Казани, Иннополиса и Сочи. На турнир приехали около 2000 спортсменов из 107 стран мира. Одним из видов состязаний стала виртуальная велогонка, проходившая на площадке казанского Экстрим-парка «Урам».

Фото: © Росгвардия РТ

Фиджитал-формат соревнований (на велостанке в виртуальной реальности) включал в себя индивидуальную гонку, скрэтч, гонку с выбыванием, темпо-гонку и гонку по очкам. В этом виде состязаний 12 команд, в состав которых входили призёры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы из разных стран.

Награды разыгрывались среди смешанных команд, состоящих из двух мужчин и двух женщин. В числе спортсменов команды Marathon Tula из Тулы в виртуальной велогонке участвовали представители спортивной команды Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации Росгвардии – бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по велоспорту на треке прапорщик Гульназ Хатунцева и победитель и призер кубков мира, Чемпион и призер Европы и Европейских Олимпийских игр по велоспорту на треке прапорщик Диана Климова.

Фото: © Росгвардия РТ

«Фиджитал-дисциплина по велоспорту в соревнованиях такого формата впервые представлена на российской платформе. Мы очень рады, что получили приглашение на участие в крупнейших играх и стали, своего рода, первооткрывателями. Это очередная возможность прочувствовать новый формат состязания, проявить себя и выступить за честь своего города, а также спортивной команды Центрального округа Росгвардии», – рассказала о своем опыте прапорщик Гульназ Хатунцева.

«Наш вид спорта в целом очень инновационный, в нем много различных нововведений и нюансов, мы стараемся за всем этим следить, чтобы не отставать от соперников, быть лучшими. Хочется отметить, что здесь все полностью безопасно: нет риска падения, нет риска столкнуться с кем-то, единственные риски связаны с технической частью», – сказала прапорщик Диана Климова.

Фото: © Росгвардия РТ

Соревнования по виртуальным велогонкам проводилось с использованием отечественного программного обеспечения. Спортсмены совершили несколько заездов, где сначала стартовали индивидуально, затем групповыми заездами. По результатам турнирных заездов спортивная команда Marathon Tula, в составе которой состязались военнослужащие спортивной команды Центрального округа Росгвардии прапорщики Гульназ Хатунцева и Диана Климова, заняла второе место.

Фото: © Росгвардия РТ

Лидером велогонки стала белорусская команда Minsk, бронза досталась команде Italian Espresso из Италии.