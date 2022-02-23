news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
23 февраля 2022  21:47
Cергей Гаврилов

Спортсменка «Синтеза» Мария Полякова выиграла бронзу на Кубке России по прыжкам в воду

news_top_970_100

Спортсменка СК ВВС «Синтез» Мария Полякова выиграла бронзу на Кубке России по прыжкам в воду, сообщает клубная пресс-служба.

Турнир стартовал накануне и завершится 27 февраля в Саратове. Мария, Полякова поднялась на 3 ступень пьедестала почёта в прыжках с 3м трамплина среди женщин. По итогам квалификации «заводчанка» шла на 2 месте, набрав 283.90 балла, в 1/2 финала стала пятой, 261.25 балла.

Финал получился довольно сложным для татарстанской спортсменки, прыжки получались не идеально.
Мария постоянно находилась в «зоне турбулентности», вблизи пьедестала. Удержаться в тройке ей помогли стальные нервы и отлично выполненный 107В - из передней стойки 3.5 оборота вперёд, за который она получила 68.20 балла.

Как и Никиту Шлейхера, выигравшего вчера золота на Кубке, Марию Полякову тренирует главный тренер сборной Татарстана по прыжкам в воду, тренер СК ВВС «Синтез» Павел Муякин.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное