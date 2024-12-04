Спортсменка из Зеленодольска взяла три медали на первенстве мира по джиу-джитсу

Фото: пресс-служба Минспорта РТ

Учащаяся Васильевской средней школы №2 Валерия Нойкина завоевала две золотые и одну серебряную медали на первенстве мира по джиу-джитсу, прошедшем в Греции. Об этом сообщает телеканал «Татарстан 24».

Школьница выбрала джиу-джитсу для занятий четыре года назад, вдохновившись зрелищностью и разнообразием техник. Первого успеха она добилась еще в 2021 году на соревнованиях в Санкт-Петербурге.

Наставник Валерии Наиль Исламкулов заметил, что джиу-джитсу — это одно из самых комплексных единоборств, развивающее не только физическую форму, но и уважение к сопернику.

Теперь спортсменка готовится к предстоящему первенству Татарстана. «Главное — любить свой спорт и идти к поставленной цели», — уверена она.

Участвовала в состязаниях, прошедших в Греции, и еще одна уроженка Зеленодольска — Софья Набиева, взявшая в 2021 году серебро на первенстве мира по джиу-джитсу в Абу-Даби. В первых для нее соревнованиях во взрослом зачете она не смогла добиться успеха, уступив соперницам по баллам.

Подробнее о спортивных достижениях Валерии Нойкиной можно узнать в сюжете телеканала.