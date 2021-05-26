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Ру Тат
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26 мая 2021  21:22
Дмитрий Киселев

Спортсменка из Татарстана взяла бронзу на первенстве Европы по стендовой стрельбе

Спортсменка из Татарстана взяла бронзу на первенстве Европы по стендовой стрельбе
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Воспитанница татарстанской школы стрельбы Дарья Лекомцева завоевала бронзовую медаль первенства Европы в упражнении «скит-юниорки».

«Для Даши это первый серьезный успех на международных соревнованиях. В сборную она попала совсем недавно, но за это время быстро прогрессировала. В финале Даша лидировала на протяжении практически всей стрельбы, но в пятом десятке не справилась с эмоциональным напряжением и подарила соперницам шанс, чем они и воспользовались. Но мы совершенно не расстраиваемся, будем работать дальше. Для нас эта бронза с золотым отливом», — прокомментировала победу спортсменки ее тренер Анна Митяшова

Первенство проходило в хорватском городе Осиек. В квалификации юный стрелок поразила 113 мишеней,а в финале ей удалось сделать 39 результативных выстрелов.

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