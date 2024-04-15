Спортсменка из Татарстана Дарья Антипова стала чемпионкой первенства России по боксу

Фото: Федерации бокса РТ

Воспитанница татарстанской школы бокса Дарья Антипова стала чемпионкой первенства России по боксу среди юношей и девушек (15-16 лет) в весовой категории до 75 кг. Турнир прошел в городе Осташков Тверской области и собрал более 500 боксеров из 72 регионов России.

«Дарья Антипова из Лениногорска второй год подряд становится победительницей первенства России. Хочу поздравить с заслуженной победой ее тренера Артура Галиуллина. В этом году Дарья свой финальный поединок провела с прошлогодней победительницей первенства мира. Такой стабильный результат еще раз доказывает, что профессиональный уровень татарстанских боксеров растет. Дарья Антипова остается в качестве первого номера в составе сборной России и в дальнейшем представит Россию и Татарстан на первенстве Европы», — отметил в разговоре с журналистом «Татар-информа» президент Федерации бокса РТ и заместитель генерального секретаря Федерации бокса РФ Сергей Игнатьев.