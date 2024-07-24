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Спортсменка из Казани взяла золото на Кубке России по плаванию
Женская сборная РТ получила «золото» на Кубке России по плаванию. Команда показала лучший результат в эстафете 4×200 метров вольным стилем.
Как сообщает всероссийская федерация плавания, от Татарстана плавали Дарья Устинова, Анастасия Колпакова, Валерия Саламатина и воспитанница спортшколы «Дельта» из Казани Софья Дьякова. Девушки проплыли дистанцию за 8.2,61.
«Серебро» досталось команде Воронежской области (8.06,18), а «бронза» – сборной Санкт-Петербурга (8.07,05).
Соревнования провели в Екатеринбурге. На турнире выступили свыше 580 спортсменов из 56 регионов России. Среди них разыграли 42 комплекта медалей.
Результаты 1-го дня соревнований. 23 июля:
200 м в/стиль – мужчины.
1. Малютин Мартин, 1999 (Омская обл.) – 1.46,13 мсмк.
2. Акимов Роман, 2005 (Московская-Кемеровская обл.) – 1.46,70 мс.
3. Резниченко Владислав, 2003 (Омская обл.) – 1.47,45 мс.
400 м комплекс – женщины.
1. Рогожинова Дарья, 2006 (Московская обл. – 1) – 4.47,26 мс.
2. Кривоногова Ирина, 2000 (Пензенская обл.) – 4.47,54 мс.
3. Токарева Виктория, 2009 (Волгоградская обл.) – 4.51,66 мс.
4x100 м в/стиль – мужчины.
1. Санкт-Петербург - 1 – 3:15.22.
Корнев Егор, Кукушкин Василий, Аксеновских Александр, Щеголев Александр.
(п/заплыв: Косенков Даниил, Шевляков Роман, Сударев Алексей, Котов Роман).
2. Новосибирская область – 3:18.09.
Марков Даниил, Десятов Арсений, Антипов Михаил, Абловацкий Максим.
(п/заплыв: Калашников Степан, Кузьмин Иван, Шмаков Александр, Молоканов Виктор).
3. Республика Татарстан - 1 – 3:19.19.
Мерзляков Алексей, Минаков Андрей, Назипов Реналь, Крутых Алексей.
(п/заплыв: Мухаметзянов Марат).
4x200 м в/стиль – женщины.
1. Республика Татарстан - 1 – 8.02,61.
Дьякова Софья, Устинова Дарья, Колпакова Анастасия, Саламатина Валерия.
(п/заплыв: Черемина Дарья, Рычкова Софья).
2. Воронежская область – 8.06,18.
Саратова Анастасия, Цветковская Александра, Островерхова Анастасия, Клепикова Дарья.
(п/заплыв: Быканова Екатерина).
3. Санкт-Петербург - 1 – 8.07,05.
Сурушкина Дарья, Шакирова Яна, Егги Влада, Устинова Дарья.
(п/заплыв: Козлова Валерия, Валле Ульяна, Кузнецова Александра, Хайлова Александра).
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