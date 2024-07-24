Спортсменка из Казани взяла золото на Кубке России по плаванию

Фото: Всероссийская федерация плавания

Женская сборная РТ получила «золото» на Кубке России по плаванию. Команда показала лучший результат в эстафете 4×200 метров вольным стилем.

Как сообщает всероссийская федерация плавания, от Татарстана плавали Дарья Устинова, Анастасия Колпакова, Валерия Саламатина и воспитанница спортшколы «Дельта» из Казани Софья Дьякова. Девушки проплыли дистанцию за 8.2,61.

«Серебро» досталось команде Воронежской области (8.06,18), а «бронза» – сборной Санкт-Петербурга (8.07,05).

Соревнования провели в Екатеринбурге. На турнире выступили свыше 580 спортсменов из 56 регионов России. Среди них разыграли 42 комплекта медалей.

Результаты 1-го дня соревнований. 23 июля:

200 м в/стиль – мужчины.

1. Малютин Мартин, 1999 (Омская обл.) – 1.46,13 мсмк.

2. Акимов Роман, 2005 (Московская-Кемеровская обл.) – 1.46,70 мс.

3. Резниченко Владислав, 2003 (Омская обл.) – 1.47,45 мс.

400 м комплекс – женщины.

1. Рогожинова Дарья, 2006 (Московская обл. – 1) – 4.47,26 мс.

2. Кривоногова Ирина, 2000 (Пензенская обл.) – 4.47,54 мс.

3. Токарева Виктория, 2009 (Волгоградская обл.) – 4.51,66 мс.

4x100 м в/стиль – мужчины.

1. Санкт-Петербург - 1 – 3:15.22.

Корнев Егор, Кукушкин Василий, Аксеновских Александр, Щеголев Александр.

(п/заплыв: Косенков Даниил, Шевляков Роман, Сударев Алексей, Котов Роман).

2. Новосибирская область – 3:18.09.

Марков Даниил, Десятов Арсений, Антипов Михаил, Абловацкий Максим.

(п/заплыв: Калашников Степан, Кузьмин Иван, Шмаков Александр, Молоканов Виктор).

3. Республика Татарстан - 1 – 3:19.19.

Мерзляков Алексей, Минаков Андрей, Назипов Реналь, Крутых Алексей.

(п/заплыв: Мухаметзянов Марат).

4x200 м в/стиль – женщины.

1. Республика Татарстан - 1 – 8.02,61.

Дьякова Софья, Устинова Дарья, Колпакова Анастасия, Саламатина Валерия.

(п/заплыв: Черемина Дарья, Рычкова Софья).

2. Воронежская область – 8.06,18.

Саратова Анастасия, Цветковская Александра, Островерхова Анастасия, Клепикова Дарья.

(п/заплыв: Быканова Екатерина).

3. Санкт-Петербург - 1 – 8.07,05.

Сурушкина Дарья, Шакирова Яна, Егги Влада, Устинова Дарья.

(п/заплыв: Козлова Валерия, Валле Ульяна, Кузнецова Александра, Хайлова Александра).