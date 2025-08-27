Спортсмен Михаил Кокляев удивил Рустама Минниханова пением на татарском языке

Раис Татарстана Рустам Минниханов услышал, как российский спортсмен Михаил Кокляев исполняет песню на татарском языке. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале.

«А вы слышали, как самый сильный человек России Михаил Кокляев поет по-татарски? Рустам Минниханов теперь тоже слышал», – написала Галимова.

Михаил Кокляев – восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, мастер спорта международного класса, многократный участник мировых соревнований по силовым видам спорта.

Видео: Телеграм-канал Лилии Галимовой