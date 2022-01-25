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Спорт
25 января 2022  15:45
Артур Халилуллов

Спортсмен из Татарстана завоевал два серебра на ЧМ по паралимпийским зимним видам

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Татарстанский спортсмен Рушан Миннегулов завоевал две серебряные медали на чемпионате мира по паралимпийским зимним видам спорта.

Атлет из Сабинского района республики занял вторые места на длинной дистанции и лыжном спринте.

Отметим, что российская сборная заняла первое место в общекомандном Чемпионате мира, который завершился 23 января в норвежском городе Лиллехаммер. Соревнования прошли по горнолыжному спорту, биатлону, лыжным гонкам и сноуборду.

#паралимпийцы #лыжные гонки
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