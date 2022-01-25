Спортсмен из Татарстана завоевал два серебра на ЧМ по паралимпийским зимним видам

Татарстанский спортсмен Рушан Миннегулов завоевал две серебряные медали на чемпионате мира по паралимпийским зимним видам спорта.

Атлет из Сабинского района республики занял вторые места на длинной дистанции и лыжном спринте.

Отметим, что российская сборная заняла первое место в общекомандном Чемпионате мира, который завершился 23 января в норвежском городе Лиллехаммер. Соревнования прошли по горнолыжному спорту, биатлону, лыжным гонкам и сноуборду.