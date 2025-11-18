news_header_top
18 ноября 2025 08:49

Спортсмен из Татарстана стал серебряным призером международного турнира по кендо

Спортсмен из Татарстана стал серебряным призером международного турнира по кендо
Фото: Федерация кендо РТ

Члены ФСО «Динамо» Республики Татарстан Артур Салмияров и Дмитрий Куликов выступили на VII Международном турнире по кендо в Тбилиси. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Грузии, Армении, Израиля и России.

Оба наших бойца участвовали в поединках в составе смешанных российско-израильских команд. В итоге Дмитрий Куликов дошел до четвертьфинала, а Артур Салмияров совместно с Иденом Капланом и Денисом Тонышевым завоевал титул вице-чемпиона в командном первенстве.

Фото: Федерация кендо РТ

Помимо соревновательной части, международный турнир включил в себя также учебно-тренировочный семинар под руководством инструкторов из Израиля, Италии, Великобритании, Греции и Кипра.

«Спортсмены из Татарстана уже второй раз успешно выступают на турнире в Грузии. До этого мы приезжали в 2021 году. Оба визита были наполнены атмосферой гостеприимства и уважительного диалога. Что бы ни происходило в мире, спорт объединял и всегда будет объединять нас», – отметил президент Всероссийской федерации кендо Владислав Толкишевский.

