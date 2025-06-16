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На главную ТИ-Спорт 16 июня 2025 14:33

Спортсмен из Татарстана стал финалистом международного кендо-фестиваля

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Спортсмен из Татарстана стал финалистом международного кендо-фестиваля
Фото: Всероссийская федерация кендо

В Санкт-Петербурге прошел международный фестиваль кендо «Звезды Белых Ночей». В соревнованиях по традиционному японскому фехтованию приняли участие сильнейшие спортсмены из разных регионов России, Беларуси, Грузии и Китая.

Представитель Физкультурно-спортивного общество «Динамо» Республики Татарстан Артур Салмияров в составе команды Приволжского федерального округа дошел до финала турнира. На решающем этапе соревнований сборная ПФО уступила хозяевам мероприятия, команде Санкт-Петербурга, и завоевала титул вице-чемпиона.

Помимо соревновательной части, для спортсменов и гостей кендо-фестиваля «Звезды Белых Ночей» были организованы показательные выступления, мастер-классы от ведущих сенсеев и круглый стол с участием региональных и международных представителей.

«В таком формате фестиваль состоялся впервые. Он вызвал интерес не только у российских и зарубежных спортсменов, но также был поддержан в качестве общественной инициативы. В частности, организацию фестиваля поддержали фонд "Развитие медицины и спорта" <...> и Фонд президентских грантов», – рассказал журналисту «Татар-информа» руководитель Всероссийской федерации кендо Владислав Толкишевский,

Проведение спортивных мероприятий соответствует целям федерального проекта «Развитие физической культуры и спорта».

#кендо
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