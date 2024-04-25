Спортсмен из Татарстана повторил свой триумф на Международном турнире по кендо

«Мы находим друзей на пересечении мечей», — так о кендо в свое высказался время экс-премьер Японии Рютаро Хасимото, человек который в свое время познакомил с кендо Россию. Именно эта фраза как нельзя лучше описывает атмосферу VI Открытого Центрально-Азиатского фестиваля кендо, который состоялся в Ташкенте.

Соревнования объединили более шестидесяти ведущих спортсменов из 6 стран мира: Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана, России и Израиля. Кроме того, в соревнованиях приняли участие представители Республики Корея и Японии.

Мужские индивидуальные соревнования в категории кю-кап выиграл казанский спортсмен Артур Салмияров. Безоговорочным чемпионом этого международного турнира он становится уже второй год подряд.

Среди обладателей мастерской степени дан, золото также завоевал представитель Татарстана Анатолий Сигал.

«Уровень участников Фестиваля с каждым годом растет, и это безусловная заслуга президента федерации кендо Узбекистана Сергея Кима, который успешно развивает спортивное направление как в своей Республике, так и в других странах Центрально-Азиатского региона. Кроме того, неоценим вклад в развитие и популяризацию спортивного мастерства президента федерации кендо Израиля Павла Володарского», — отметил в своём приветственном слове президент Всероссийский федерации кендо Владислав Толкишевский.

Сам фестиваль традиционно включил в себя личные и командные соревнования. Среди женщин чемпионкой стала россиянка Олеся Зимина из Москвы, серебро и бронзу разделили представительницы Израиля и Японии.

Среди обладателей мастерской степени на пьедестале оказались сразу два представителя РФ кроме татарстанца Анатолия Сигала, серебро завоевал москвич Михаил Волобуев.