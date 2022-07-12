Спортсмен из Казани завоевал медаль Универсиады по греко-римской борьбе

Казанский спортсмен Дмитрий Василенко занял третье место на соревнованиях по греко-римской борьбе в рамках VIII Всероссийской летней Универсиады. Борец выступает в весовой категории до 63 килограмм.

Отметим, что в Казани Дмитрий Василенко тренируется в СШОР «Ак Барс».

VIII Всероссийская летняя Универсиада проходит с 20 июня по 20 июля. Спортсмены соревнуются в 14-и видах спорта в шести разных регионах. Финал греко-римской борьбы прошел в Ульяновской области, там же, где будут проходить финалы по шахматам, бадминтону, боксу, греко-римской борьбе, спортивному ориентированию и тхэквондо.