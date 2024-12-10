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Спортсмен из Казани выиграл международный полумарафон, прошедший в столице Кипра
Спортсмен из Казани Ярослав Бякин победил на международном полумарафоне Halfmarathon Quantum Nicosia 2024. Как сообщили в комитете физкультуры и спорта, соревнования провели в столице Кипра, Никосии. Всего в забеге поучаствовали свыше 4 тыс. бегунов со всего мира.
Бякин - воспитанник СШОР «Трудовые резервы», которого «учил» заслуженный тренер Виталий Ильин. Парень поставил рекорд на трудной холмистой трассе: 21,1 км он преодолел за 1:04,50.
До этого сообщалось, что спортсмены из столицы РТ в составе команды Академии хоккея «Ак Барс» стали призерами всероссийских соревнований. Они взяли бронзу в возрастной категории до 16 лет.
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