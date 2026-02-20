Спортсмен 78 лет поучаствует в VI Нижегородском лыжном марафоне

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На VI Нижегородский лыжный марафон, который пройдет 21 февраля на территории Щелоковского хутора (6+), зарегистрировались около 600 участников. Об этом «Время Н» сообщили организаторы соревнований.

Среди спортсменов 217 планируют преодолеть 50 км, 200 человек – дистанцию в 30 км, а 166 – 7,5 км.

Большинство участников – 329 человек – представляют Нижегородскую область. Москву будут представлять 36 лыжников, Московскую область – 30, Кировскую область – 24, Владимирскую – 16, Мордовию – 14, Татарстан – 12. Кроме того, на старт выйдут спортсмены из Санкт-Петербурга, Костромской, Ивановской областей и других регионов России.

Самому возрастному участнику соревнований, Вячеславу Педенко из Бурятии, 78 лет.