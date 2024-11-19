Спортшколы РТ получили новый инвентарь в рамках национального проекта «Демография»

В 2024 году республиканские спортивные школы получили инвентарь и экипировку на сумму 38,69 млн рублей в рамках адресной поддержки национального проекта «Демография». Из них 23,21 млн рублей выделены из федерального бюджета, а 15,48 млн рублей — из бюджета Татарстана.

Как сообщает пресс-служба Минспорта РТ, средства направлены на обеспечение десяти подведомственных учреждений спортоборудованием, инвентарем и экипировкой. В их число входят такие школы, как ГБПОУ «Казанское училище олимпийского резерва», ГАУ ДО «РСШОР «Батыр», ГБУ ДО «РСШОР по стендовой и пулевой стрельбе» и другие.

«Поставка нового спортивного оборудования, инвентаря и экипировки в спортивные школы Республики Татарстан является важной частью реализации национального проекта «Демография». Эти меры направлены на создание комфортных условий для занятий спортом, что способствует привлечению молодежи к активному образу жизни и здоровому развитию. Мы убеждены, что инвестиции в спорт — это инвестиции в будущее нашей страны, и каждый ребенок должен иметь возможность заниматься физической культурой и спортом на современном уровне», - отметил министр спорта РТ Владимир Леонов.

В спортивные учреждения поступили новые модели гоночных лыж, которые соответствуют международным стандартам и позволят спортсменам улучшить свои результаты на соревнованиях. Также были доставлены беговые кроссовки, кимоно для дзюдо, фигурные коньки и тд. Для фехтовальщиков закуплена новая защитная экипировка, тренировочные костюмы и многое другое.