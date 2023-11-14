Спортшкола им.Г.Хусаинова претендует на получение Национальной спортивной премии

Спортивная школа имени заслуженного мастера спорта Галимзяна Салиховича Хусаинова, Дворец спорта «Тулпар», вошла в список кандидатов в номинации «Спортивный объект России: лучший объект спорта».

Также в число номинантов по направлению «За служение спорту» включен заведующий кафедрой теории и методики волейбола и баскетбола Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Игорь Евгеньевич Коновалов. Кроме него на приз претендуют Президент Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, вице-президент Паралимпийского комитета России Сергей Евсеев и доктор биологических наук Ритта Тамбовцева.

Победители премии определятся в несколько этапов. В первом лауреаты соревнуются в сфере физической культуры и спорта. Члены конкурсной комиссии рассмотрят заявки и определят по три финалиста в каждой из 18 номинаций. На втором этапе лауреатов оценят известные тренеры, спортсмены, деятели культуры и политики.

Победители будут объявлены на торжественной церемонии 30 ноября в Государственном Кремлевском дворце.