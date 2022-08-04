«Спортом тут не пахнет»: хореограф Тутберидзе – о лишении России максимальной квоты на ЧМ

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить Россию максимальной квоты на чемпионат мира по фигурному катанию, выделив по одной квоте в каждом виде.

«Это совсем неудивительно в свете последних событий. Пока мы не перелистнём очередную чёрную страницу, как уже бывало в нашей истории, ничего не изменится. Ничего хорошего нас не ждёт, пока они «лежат» под западной политической элитой. Все уже давно по-моему поняли эти очевидные вещи. Мир разделился на до и после, теперь нужно только время, когда всё снова встанет на свои места, если конечно встанет. Всё это политика и большая жестокая игра, спортом тут уже давно не пахнет», – цитирует Железнякова Metaratings.

Таким образом, в случае если российские фигуристы вновь будут допущены до участия в международных соревнованиях, то на взрослом и юниорском чемпионатах мира страну смогут представить лишь по одному фигуристу/паре в мужском, женском, парном катании и танцах на льду.

При этом стоит отметить, что квота сборной России на участие в чемпионатах Европы остается неизменна: по три участника в каждой дисциплине.