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Спорт
4 августа 2022  15:16

«Спортом тут не пахнет»: хореограф Тутберидзе – о лишении России максимальной квоты на ЧМ

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Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить Россию максимальной квоты на чемпионат мира по фигурному катанию, выделив по одной квоте в каждом виде.

«Это совсем неудивительно в свете последних событий. Пока мы не перелистнём очередную чёрную страницу, как уже бывало в нашей истории, ничего не изменится. Ничего хорошего нас не ждёт, пока они «лежат» под западной политической элитой. Все уже давно по-моему поняли эти очевидные вещи. Мир разделился на до и после, теперь нужно только время, когда всё снова встанет на свои места, если конечно встанет. Всё это политика и большая жестокая игра, спортом тут уже давно не пахнет», – цитирует Железнякова Metaratings.

Таким образом, в случае если российские фигуристы вновь будут допущены до участия в международных соревнованиях, то на взрослом и юниорском чемпионатах мира страну смогут представить лишь по одному фигуристу/паре в мужском, женском, парном катании и танцах на льду.

При этом стоит отметить, что квота сборной России на участие в чемпионатах Европы остается неизменна: по три участника в каждой дисциплине.

#фигурное катание #чемпионат мира по фигурному катанию
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