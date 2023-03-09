Спорткомплекс, школы и дом престарелых: «единороссы» проверяют ремонт социальных объектов

Контроль качества строительства и ремонта социальных объектов обеспечивает проект «Партийный десант» «Единая Россия». Депутаты лично посещают социальные объекты, включенные в Народную программу партии и проверяют качество выполняемых работ.

Руководитель исполкома Нижнекамского района Роман Булатов изучил ход ремонтных работ в спортивных комплексах и школах города. Сейчас на стадии благоустройства семь объектов социальной инфраструктуры. Это спортивно-оздоровительный комплекс «Дружба» и спортзал «Факел», школы №19,21,7,3, гимназия имени Баки Урманче. Объекты будут сдавать в эксплуатацию с августа по декабрь 2023 года.

Капремонт школ проводится в рамках Народной программы «Единой России». Всего в этом году в республике сдадут 37 обновленных учреждений. Общая стоимость работ – 4 миллиарда рублей.

В Муслюмовском районе начался капитальный ремонт и реконструкция детского летнего лагеря «Лесная страна». В осмотре принял участие секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава района Альберт Хузин. Напомним, в 2022 году по Народной программе в районе была построена и открыта велосипедная дорожка в спортивно- оздоровительном комплексе «Юность» и благоустроены дворы по улице Тукая.

Помимо «Десной страны», в 2023 году будут также отремонтированы здание Дома престарелых и инвалидов, Молодежный центр «Мизгел», начато строительство исполкома села Михайловка.

В Кукморе члены фракции «Единая Россия» посетили набережную реки Нурминка, объект включен в Народную программу партии в 2022 году. В рамках благоустройства здесь будет организована и доступная среда для инвалидов.

Помимо Нурминки, в Народную программу включены школы в селе Большой Сардек и в селе Ядыгерь. Первую школу уже успели посетить депутат Совета города Кукмор, глава Кукморского района Сергей Димитриев и депутат Совета Большесардекского сельского поселения Фанис Фаттахов. Школу в селе Ядыгерь посетили депутаты Совета Ядыгерьского сельского поселения Разия Хазиева и Айдар Файзуллин.